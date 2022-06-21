У російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний — Верещук

У полоні російських окупантів досі перебувають 75 захисників острова Зміїний. Таку цифру назвала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу в Media Center Ukraine.

«Наразі, за офіційними даними, в полоні 75 захисників Зміїного. Ви знаєте, що кожного разу під час обмінів нам вдавалося по одній - по дві людини з острова Зміїний витягувати. Зараз це питання не до мене, а до координатора штабу пана Буданова», – заявила Верещук.

Незважаючи на дані міністерства, рідні українських військових стверджують, що росіяни утримують в полоні 80 захисників острова. Верещук порадила всім, хто сумнівається у наданій інформації, звернутися до Міністерства за уточненням. Вона наголосила, що в даний момент відомство не займається обмінами, але має інформацію щодо результатів їх проведення.