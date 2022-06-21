У російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний — Верещук

Рідні полонених називають іншу цифру.

У російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний — Верещук

У полоні російських окупантів досі перебувають 75 захисників острова Зміїний. Таку цифру назвала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу в Media Center Ukraine.

«Наразі, за офіційними даними, в полоні 75 захисників Зміїного. Ви знаєте, що кожного разу під час обмінів нам вдавалося по одній - по дві людини з острова Зміїний витягувати. Зараз це питання не до мене, а до координатора штабу пана Буданова», – заявила Верещук.

Незважаючи на дані міністерства, рідні українських військових стверджують, що росіяни утримують в полоні 80 захисників острова. Верещук порадила всім, хто сумнівається у наданій інформації, звернутися до Міністерства за уточненням. Вона наголосила, що в даний момент відомство не займається обмінами, але має інформацію щодо результатів їх проведення.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Знищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідкаЗнищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідка
Звільнена Тайра розповіла про умови перебування в полоні: інформаційна ізоляція, умови нагадують концтабірЗвільнена Тайра розповіла про умови перебування в полоні: інформаційна ізоляція, умови нагадують концтабір
Заборона Литви на транзит вантажів до Калінінграда стосується лише товарів, які перебувають під санкціями Євросоюзу - ЛандсбергісЗаборона Литви на транзит вантажів до Калінінграда стосується лише товарів, які перебувають під санкціями Євросоюзу - Ландсбергіс
Верещук закликала жителів Херсонської області виїжджати наявними шляхами, щоб спростити деокупаціюВерещук закликала жителів Херсонської області виїжджати наявними шляхами, щоб спростити деокупацію
Нагадують концтабір: парамедик "Тайра" розповіла про умови у російському полоніНагадують концтабір: парамедик "Тайра" розповіла про умови у російському полоні
У Маріуполі жителі перебувають на межі смерті через нестачу питної водиУ Маріуполі жителі перебувають на межі смерті через нестачу питної води
«Сказати в яких вони умовах, ми не можемо»: Єрмак про захисників «Азовсталі»«Сказати в яких вони умовах, ми не можемо»: Єрмак про захисників «Азовсталі»
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
Украинские военные у острова Змеиный поразили вражеский буксир с оккупантами на бортуУкраинские военные у острова Змеиный поразили вражеский буксир с оккупантами на борту
В Украине находятся около 600 роSSийских военнопленных - ВерещукВ Украине находятся около 600 роSSийских военнопленных - Верещук
Последние новости
Подгружаем последние новости