Україна може стати повноправним членом «Тримор'я» – Зеленський

Президент бачить великі економічні перспективи для України, пов'язані з «Ініціативою трьох морів» – Чорного, Балтійського та Адріатичного

Україна може стати повноправним членом «Тримор’я» – Зеленський
© Офіс президента

Президент України вважає, що Україна може стати повноправним членом «Тримор’я» і в цьому є великі економічні можливості. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні 20 червня.

За словами президента 20 червня учасники саміту «Ініціативи трьох морів» (Чорного, Балтійського та Адріатичного) вирішили, що Україна набуває статусу держави, яка стане учасником «Тримор'я».

«На саміті вирішили, що Україна набуває такого статусу, який дозволить стати повноправним членом "Тримор'я". Для нас це значні економічні можливості, модернізація транспорту, зв'язку, мереж, ще одна лінія тісної співпраці між Україною і державами ЄС», – розповів він.

«Ініціатива трьох морів» або «Тримор'я» – це регіональне об'єднання у Європі, до якого входять 12 держав між Балтикою, Адріатикою та Чорним морем. Членами цієї ініціативи є Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина та Угорщина.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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