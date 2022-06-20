Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкою

Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам'ятник імператриці є помилкою

Відновлення пам'ятника Катерини II в Одесі у 2007 році є великою помилкою, і насправді імператриця не заснувала це місто.

Про це говорить історик Олександр Алфьоров.

"Якщо ми говоримо про пам'ятник Катерини II - то це є один з міфів, який свого часу поширювала радянська влада.

Хочу наголосити, що заснування міст на теріторії півдня України (Херсон, Миколаїв, Одеса) Катериною II або ще якоюсь імператрицею - є штучним міфом, в якому захована величезна брехня. Катерина II не заснувала ані Херсон, ані Одесу.

Вони ставили фортеці на теріторії, де були заселені українцями землі. На теріторії Війська Запорозського, Запорізської Січі. Ці теріторії були у складі державного утворення Війська Запорозського Низового, де були системи зимівників. Це мережа хуторів - фермерські господарства, які тримали козаки.

І на теріторії цих хуторів росіяни будували ці фортеці. Приїджав інженер і розмірював пентограму військову. Город і фортеця - це різні речі. Ми можемо побачити спорожнілі замки і зрозуміти, що в замках мешкав феодал. А міста - це те, де жили навколо наші українці.

Тому міф про заснування "городов роSSийских" - це блеф, яким намагається нам закрити вуха російська ідеологія.

Навіть самі більшовики зносили пам'ятники Катерині II, тому що за їхньою теорією імператори вважалися експлуотаторами. Теж саме було і з пам'ятником в Одесі. Але його відновили у 2007-му році - і це біда, яка є абсолютно характерна для нашого суспільства: нерозуміння історичних процесів і кто така Катерина II для української історії.

Після відходу Кучми у 2000 роках росіяни почали інвестувати гроші сюди для того, щоб тиху і повзучу окупацію відновити.

І тому хочу підкреслити, що Одеса була створена до того, як Катерина II підписала закон про заснування фортеці", - стверджує історик.


Алексей Ионов, politeka.net





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