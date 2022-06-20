По Харкову та області рашисти завдали кількох сильних ударів: що відомо
У понеділок, 20 червня, російські окупанти вдарили по Харкову та області. Відомо про щонайменше три "прильоти".
Про це повідомляє низка пабліків у Telegram, інформує
Зазначається, що після вибухів в районі Салтівка зникло електропостачання.
"Зникло світло на Салтівці і багато людей у ліфті застрягли...", - йдеться у дописі.
При цьому у місті перед обстрілами не лунала повітряна тривога.
Також повідомляється, що через численні "прильоти" почалася сильна пожежа. У низці районів чутно запах горілого, жителям рекомендують позачиняти вікна. На місце пожежі виїхали бригади рятувальників.
"Через численні прильоти від орків, у регіоні почалася сильна пожежа. ДСНС вже їдуть на місце прильоту. Пожежа починає посилюватись...", - інформують місцеві пабліки.