По Харкову та області рашисти завдали кількох сильних ударів: що відомо

У понеділок, 20 червня, російські окупанти вдарили по Харкову та області. Відомо про щонайменше три "прильоти".

Про це повідомляє низка пабліків у Telegram, інформує Апостроф .

Зазначається, що після вибухів в районі Салтівка зникло електропостачання.

"Зникло світло на Салтівці і багато людей у ліфті застрягли...", - йдеться у дописі.

При цьому у місті перед обстрілами не лунала повітряна тривога.

Також повідомляється, що через численні "прильоти" почалася сильна пожежа. У низці районів чутно запах горілого, жителям рекомендують позачиняти вікна. На місце пожежі виїхали бригади рятувальників.

"Через численні прильоти від орків, у регіоні почалася сильна пожежа. ДСНС вже їдуть на місце прильоту. Пожежа починає посилюватись...", - інформують місцеві пабліки.