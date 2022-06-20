ЗСУ вже майже біля держкордону: у Міноборони назвали причину, через яку росіяни посилили обстріли Харкова

Так російські окупанти намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ, інформує ZN.ua.

ЗСУ вже майже біля держкордону: у Міноборони назвали причину, через яку росіяни посилили обстріли Харкова
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Радниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові практично вийшли до державного кордону України в Харківській області, тому російські війська й почали посилено обстрілювати місто. Про це вона розповіла під час телемарафону.

Рашисти роблять все можливе, аби завадити ЗСУ під час контрнаступу, проте захисники продовжують звільняти населені пункти.

"Залишалося трохи Збройним силам України, щоб вийти на державний кордон у Харківській області. Як Харків, так і область було переможно звільнено від ворога", – сказала Маляр.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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