ЗСУ вже майже біля держкордону: у Міноборони назвали причину, через яку росіяни посилили обстріли Харкова

Радниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові практично вийшли до державного кордону України в Харківській області, тому російські війська й почали посилено обстрілювати місто. Про це вона розповіла під час телемарафону .

Рашисти роблять все можливе, аби завадити ЗСУ під час контрнаступу, проте захисники продовжують звільняти населені пункти.

"Залишалося трохи Збройним силам України, щоб вийти на державний кордон у Харківській області. Як Харків, так і область було переможно звільнено від ворога", – сказала Маляр.