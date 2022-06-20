Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."

Філатов висловився про Вілкула:

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про свої робочі стосунки з міським головою Кривого Рогу Олександром Вілкулом.

Своїми думками він поділився каналу НВ.

"Я Сашу знаю з 94-го року. У нас різні були періоди відносин з ним. В один момент він" злетів", коли був віце прем\'єр-міністром при Януковичі. Але це справи давно минулих днів. Давайте говорити про сьогоднішній день і про майбутнє.

Я добре знаю історію його сім\'ї. Він зі старих баштанських козаків. Тому, як казав Саша, що за Кривбас він буде воювати навіть з папуасами. Це був усвідомлений вибір людини. Ми зідзвонюємося по два рази на день, звіряємо годинник.

Я не буду його хвалити-це було б не зовсім правильно. Але я, як той, хто з ним 8 років воював (в політичному плані), то моя оцінка його нинішньої діяльності буде максимально об\'єктивною. І він з усім завданнями справляється", - вважає Філатов.

 


Алексей Ионов, politeka.net





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