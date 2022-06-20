Рада через два роки нарешті затвердила антикорупційну стратегію
За основу законопроект прийняли ще в листопаді 2020 року, інформує
Верховна Рада України через два роки після утвердження в першому читанні прийняла в цілому
В законі прописано головні принципи змін системи для уникнення корупційних складових:
- оптимізація функцій державних органів та усунення дублювання;
- цифрова трансформація реалізації повноважень органів державної влади й місцевого самоврядування та повне відкриття даних;
- зручні та законні сервіси;
- невідворотність відповідальності за корупційні правопорушення та суспільна нетерпимість до корупції;
- утвердження культури доброчесності та повага до верховенства права.
Відповідно до ухваленого закону, при Національному агентстві щодо запобігання корупції (НАЗК) буде створено робочу групу з питань антикорупційної політики (координаційну робочу консультативно-дорадчу групу) як орган, співголовами якої є голова НАЗК та Міністр Кабінету Міністрів України. Персональний склад групи затверджується урядом, зокрема, за згодою до неї можуть входити і народні депутати. Основними її завданнями є «сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації Антикорупційної стратегії та виконання заходів державної антикорупційної програми».
Верховна Рада щороку не пізніше 1 червня має проводити парламентські слухання з питань реалізації Антикорупційної стратегії. Водночас НАЗК зобов'язується розробляти новий проект Антикорупційної стратегії не пізніше 1 серпня того року, в якому завершується дія попередньої. Крім того, Нацагентство має щороку до 1 квітня поінформувати Кабмін про результати виконання заходів державної антикорупційної програми щодо виконання Антикорупційної стратегії.