Атака України на вежі Чорноморнафтогазу (вишки Бойка, - ред.) розв'язала руки Російської Федерації. З такою заявою у бесіді з РІА «Новости» виступив так званий депутат Державної думи РФ від республіки Крим Михайло Шеремет.

За його словами, найближчим часом буде завдано удару Росії у відповідь по центрах прийняття рішень в Україні.

"Атака на вежі Чорноморнафтогазу розв'язала Російській Федерації руки, найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах прийняття рішень", — заявив колаборант.