Україні пообіцяли удар по центру прийняття рішень після знищення "вишок Бойка"

Росія каже, що у неї розв'язалися руки.

Україні пообіцяли удар по центру прийняття рішень після знищення
© Чорноморнафтогаз

Атака України на вежі Чорноморнафтогазу (вишки Бойка, - ред.) розв'язала руки Російської Федерації. З такою заявою у бесіді з РІА «Новости» виступив так званий депутат Державної думи РФ від республіки Крим Михайло Шеремет.

За його словами, найближчим часом буде завдано удару Росії у відповідь по центрах прийняття рішень в Україні.

"Атака на вежі Чорноморнафтогазу розв'язала Російській Федерації руки, найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах прийняття рішень", — заявив колаборант.


Лія Ільченко, ZN.ua





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