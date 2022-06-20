Новостей.COM ⇒
2022-06-20
Україні пообіцяли удар по центру прийняття рішень після знищення "вишок Бойка"
Росія каже, що у неї розв'язалися руки.
© Чорноморнафтогаз
Атака України на вежі Чорноморнафтогазу (вишки Бойка, - ред.) розв'язала руки Російської Федерації. З такою заявою у
За його словами, найближчим часом буде завдано удару Росії у відповідь по центрах прийняття рішень в Україні.
"Атака на вежі Чорноморнафтогазу розв'язала Російській Федерації руки, найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах прийняття рішень", — заявив колаборант.
Лія Ільченко, ZN.ua