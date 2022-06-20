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2022-06-20
У Маріуполі жителі перебувають на межі смерті через нестачу питної води
Щоб раз на тиждень отримати воду від військових РФ, маріупольці стоять у чергах по 4-8 годин, інформує
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У Маріуполі жителі перебувають на межі виживання через нестачу питної води. Війська РФ обмежили також доступ людей до їжі, зазначив мер міста Вадим Бойченко.
"Понад 100 тисяч людей, які досі залишаються у місті, не мають доступу до питної води. Вони знаходяться на межі смерті. Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей", – наголосив Бойченко в
Наразі окупанти видають її один раз на тиждень. Жителі стоять у чергах по 4-8 годин.
Маріуполь залишається без електрики, газу та системи водовідведення.
Анна Конюченко, ZN.ua