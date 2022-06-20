Чи наважиться Білорусь на вторгнення в Україну: в Міноборони озвучили свій прогноз

Там нагадали, що територія республіки вже давно використовується російськими військовими, інформує ZN.ua.

Чи наважиться Білорусь на вторгнення в Україну: в Міноборони озвучили свій прогноз
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ готові до нападу з Білорусі та навіть Придністров'я, позаяк такий ризик є. Під час телемарафону вона розповіла, що захисники готуються до будь-яких сценаріїв того, як може змінитися ситуація на фронті.

"Власне те, що ЗСУ так довго й мужньо тримають удар з боку російських військ, якраз і говорить про те, що готувалися до всіх сценаріїв", - зазначила Маляр.

Вона нагадала, що Росія вже використовує територію Білорусі для атак проти нашої країни.

"Що стосується білоруського кордону, то неодноразово ми підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для того, щоб здійснювати агресію і використовуються для завдання ракетних ударів. Використовують як базу, де здійснюють лікування поранених, тримають свої резерви під виглядом навчань", – сказала Маляр.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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