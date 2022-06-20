Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 20 червня

На донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецьку та Бахмуті, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 20 червня
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 20 червня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Російські окупаційні війська продовжують вести основні атаки у напрямках Сєвєродонецька та Бахмута, активно застосовуючи там свою авіацію. При цьому з метою недопущення перегрупування українських сил, окупанти продовжують масовані обстріли наших позицій по усьому Донбасу.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецьку та Бахмуті. Інтенсивно застосовує авіацію.


Анна Конюченко, ZN.ua





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