Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 20 червня
На донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецьку та Бахмуті, інформує
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 20 червня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
Російські окупаційні війська продовжують вести основні атаки у напрямках Сєвєродонецька та Бахмута, активно застосовуючи там свою авіацію. При цьому з метою недопущення перегрупування українських сил, окупанти продовжують масовані обстріли наших позицій по усьому Донбасу.
На донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецьку та Бахмуті. Інтенсивно застосовує авіацію.