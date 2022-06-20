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2022-06-20
Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: число загиблих збільшилось
Рятувальники продовжують приборкувати вогонь, який палає на місці удару вже другу добу, інформує
© Валентин Резніченко / Telegram
Число жертв ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровщини збільшилося до трьох осіб,
«Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години», – повідомив Резніченко.
Юлія Москаленко, ZN.ua