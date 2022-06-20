Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: число загиблих збільшилось

Число жертв ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровщини збільшилося до трьох осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Рятувальники другу добу продовжують боротися з полум’ям на місці ракетного удару.

«Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години», – повідомив Резніченко.