Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: число загиблих збільшилось

Рятувальники продовжують приборкувати вогонь, який палає на місці удару вже другу добу, інформує ZN.ua.

Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: число загиблих збільшилось
© Валентин Резніченко / Telegram

Число жертв ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровщини збільшилося до трьох осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Рятувальники другу добу продовжують боротися з полум’ям на місці ракетного удару.

«Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години», – повідомив Резніченко.





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