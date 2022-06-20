Росія хоче повністю захопити Луганську область до 26 червня – Маляр

Армія РФ прагне повністю захопити Луганську область орієнтовно до 26 червня. Нині тривають вирішальні бої за Сєвєродонецьк, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Liga.net

"Окупанти кинули усі свої сили та засоби на штурм населених пунктів у Луганській області, намагаючись прорвати оборону українських військ та взяти в оточення угруповання, яке обороняє Сєверодонецьк та Лисичанськ", - наголосила Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, окупанти зазнають величезних втрат, а українські військові роблять усе можливе, щоб утримати територію та не допустити оточення.

Маляр також зазначила, що інтенсивність боїв в Луганській області досягла свого піка.