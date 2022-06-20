ЦЕРН вирішила припинити співпрацю з Росією та Білоруссю

Після закінчення терміну договору продовжувати його не будуть, інформує ZN.ua.

ЦЕРН вирішила припинити співпрацю з Росією та Білоруссю
ЦЕРН не продовжуватиме співпрацю з Росією та Білоруссю

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) вирішила повністю припинити співпрацю з Росією та Білоруссю після закінчення терміну контракту у 2024 році. Таке рішення ухвалено у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну за сприяння Білорусі, повідомляється на сайті організації.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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