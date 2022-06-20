Через вторгнення російських військ в Україну вартість продовольства у світі різко зросла: ЗМІ

Через вторгнення російських військ в Україну вартість продовольства у світі різко зросла: ЗМІ

Вічний супутник війни – голод, особливо якщо ця війна затягується і розростається в масштабі. Війна, яку розв'язала росія проти України, катастрофічно погіршила ситуацію на світовому ринку продовольства.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

Як зазначається у публікації, російсько-українська війна торкнулася Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області, тобто основні сільськогосподарські райони України, а також вона створила проблеми з логістикою, зокрема йдеться про морські шляхи експорту.

«Україна займала до 24 лютого цього року одну із провідних позицій на світовому продовольчому ринку, особливо на ринку зернових та соняшникової олії. Так, щорічно Україна продавала на світовому ринку до 20 млн тонн зернових, переважно кукурудзи та пшениці, займаючи до 10% ринку. Ще більшою була частка країни на ринку соняшникової олії. Україна займала до 47% світового ринку цього продукту», – зазначає видання.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, наголошується в публікації, катастрофічно негативно вплинуло на експорт продовольства. Серед причин цієї ситуації видання називає блокаду, обстріли та захоплення деяких українських портів, знищення відповідних підприємств або зупинку їхньої роботи через бойові дії, пошкодження української транспортної інфраструктури, неможливість вести сільськогосподарські роботи на територіях у зоні бойових дій та крадіжку сільськогосподарської техніки російськими військовими.

«У результаті вартість продовольства у світі різко зросла. Найбільше це зачепило арабські країни Північної Африки, де ціни перевищили показники, що призвели до революцій «Арабської весни», - повідомляється в публікації.

Водночас видання зазначає, що альтернативні шляхи поставки з України знайти поки не вдалося, а використання Дунаю або сухопутного шляху через західний кордон країни має свої проблеми.


user, politeka.net





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