Мобілізація в Україні: хто може звільнитися з військової служби під час війни

Таке право мають деякі категорії військовослужбовців.

Мобілізація в Україні: хто може звільнитися з військової служби під час війни
© dnepr.info

В Україні введений воєнний стан та оголошена загальна мобілізація через вторгнення Росії. Навіть у такому випадку існують правила та умови звільнення зі служби деяких категорій військовослужбовців. Хто саме має це право – прописано у законі «Про військовий обов’язок і військову службу», повідомляє «Юридична сотня» на власній сторінці у соцмережі Facebook.

Звільнення з військової служби під час війни: хто і як може його отримати

В Україні військові, які служать за контрактом, зокрема в Силах територіальної оборони, та мобілізацією, призовом резервістів, під час воєнного стану можуть звільнитися за таких умов:

  • досягнення граничного віку на військовій службі (60 років, а для осіб вищого офіцерського складу – 65);
  • якщо мають висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку (підставою не є «обмежена придатність», або «непридатність у мирний час, обмежена придатність у воєнний час»);
  • якщо набрав чинності обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді позбавлення/обмеження волі або позбавлення військового звання.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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