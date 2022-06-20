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2022-06-20
Мобілізація в Україні: хто може звільнитися з військової служби під час війни
Таке право мають деякі категорії військовослужбовців.
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В Україні введений воєнний стан та оголошена загальна мобілізація через вторгнення Росії. Навіть у такому випадку існують правила та умови звільнення зі служби деяких категорій військовослужбовців. Хто саме має це право – прописано у
Звільнення з військової служби під час війни: хто і як може його отримати
В Україні військові, які служать за контрактом, зокрема в Силах територіальної оборони, та мобілізацією, призовом резервістів, під час воєнного стану можуть звільнитися за таких умов:
- досягнення граничного віку на військовій службі (60 років, а для осіб вищого офіцерського складу – 65);
- якщо мають висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку (підставою не є «обмежена придатність», або «непридатність у мирний час, обмежена придатність у воєнний час»);
- якщо набрав чинності обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді позбавлення/обмеження волі або позбавлення військового звання.
Дар'я Скрипник, ZN.ua