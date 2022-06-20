Мобілізація в Україні: хто може звільнитися з військової служби під час війни

В Україні введений воєнний стан та оголошена загальна мобілізація через вторгнення Росії. Навіть у такому випадку існують правила та умови звільнення зі служби деяких категорій військовослужбовців. Хто саме має це право – прописано у законі «Про військовий обов’язок і військову службу», повідомляє «Юридична сотня» на власній сторінці у соцмережі Facebook.

Звільнення з військової служби під час війни: хто і як може його отримати

В Україні військові, які служать за контрактом, зокрема в Силах територіальної оборони, та мобілізацією, призовом резервістів, під час воєнного стану можуть звільнитися за таких умов: