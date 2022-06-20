The Atlantic: План Росії для України схожий на той, який був реалізований у Чечні
Шаблон дій Путіна простий: спочатку він повністю зносить міста, потім встановлює владу сатрапів і править за допомогою страху, інформує
Постійні вибухи артилерійських снарядів поблизу - це визначальна риса життя на Донбасі сьогодні. Росія намагається підтримувати свій наступ на сході України. Тож сліди війни видно скрізь: будинки розбиті й перетворені на руїни російськими крилатими ракетами, а українські танки й гаубиці їдуть на східні фронти.
На Донбасі на сотні кілометрів простягається фронт найбільш потужних боїв у Європі з часів Другої світової війни, - пише