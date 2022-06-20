The Atlantic: План Росії для України схожий на той, який був реалізований у Чечні

Постійні вибухи артилерійських снарядів поблизу - це визначальна риса життя на Донбасі сьогодні. Росія намагається підтримувати свій наступ на сході України. Тож сліди війни видно скрізь: будинки розбиті й перетворені на руїни російськими крилатими ракетами, а українські танки й гаубиці їдуть на східні фронти.

На Донбасі на сотні кілометрів простягається фронт найбільш потужних боїв у Європі з часів Другої світової війни, - пише The Atlantic . Російська воєнна машина, яка має перевагу в артилерії, повільно, але впевнено випалює собі шлях вперед, захоплюючи додатковий кілометр. Владімір Путін готує сходу України таку ж долю, яку він нав’язав іншій непокірній республіці на початку свого правління - Чечні. Російський план для України дуже нагадує цей старий і похмурий шаблон. Більш ніж два десятиліття тому Путін розв’язав кривавий конфлікт, який тривав роками. Тоді Москва знищила суверенну державу і підкорила собі її народ, перетворивши міста на руїни, а також посіявши хаос і страх. Втілення цього ж плану в Україні з населенням у 40 разів більшим, ніж в Чечні, буде експоненціально більш руйнівним.