У Міноборони Білорусі заявили, що готові поновлювати співпрацю щодо контролю за озброєнням

Міністерство оборони Білорусі заявило про готовність з 20 червня поновити міжнародну співпрацю щодо контролю за озброєнням.

"З 20 червня Республіка Білорусь поновлює верифікаційну діяльність у рамках діючи міжнародних договорів у сфері контролю за озброєнням. Сьогодні сповіщення про це спрямували усім державам-учасницям ОБСЄ. Ухвалення рішень про забезпечення іноземної інспекційної діяльності на території Білорусі буде забезпечуватися на паритетній основі", - зазначає Міноборони в Telegram.

Після здійснення перевірки щодо готовності чотирьох областей на спроможність відбивати відсіч з боку Білорусі, в РНБО дали зрозуміти: попри те, що елемент несподіванки залишається, все ж за даними української розвідки станом на сьогодні у Мінська немає відповідних сил і спроможностей для наступу.