Кремль ні про що не збирається домовлятися, - Роман Безсмертний

Український політик, дипломат, історик, один з авторів Конституції України, посол України в Білорусі у 2010-2011 роках Роман Безсмертний розповів, що таке насправді переговори з рф і чому від них потрібно відмовитись.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

Як зазначає гість програми, він, працюючи в Мінській групі, зрозумів беззмістовність переговорів з рф вже після третьої-четвертої зустрічі.

«Кремль ні про що не збирається домовлятися і будь-яка домовленість для Кремля – це лише спосіб виграти, переграти, якщо треба, затримати час, переформатуватися», - констатує Роман Безсмертний.

Політик підкреслює, що для Кремля переговори з Україною – це тактичний інструмент, російське керівництво не дивиться на них як на досягнення якогось результату. До того ж, зауважує він, йдеться питання як більшого, так і меншого масштабу: мир, територіальна цілісність, обмін військовополонених.

«Як тільки ви сіли за стіл переговорів чи висловили ідею, чи хочете почати переговори, ви повинні чітко усвідомити, ви починаєте говорити з наперсткарем. І або ви переграєте його в наперстки і будете дурачити, і це найкращий спосіб, сівши за стіл переговорів просто дурачити їх, граючи на такому ж самому ідіотизмі, як вони грають», - пояснює Роман Безсмертний.

Водночас він зауважує, що в Україні достатньо маститих дипломатів, які можуть вести цю гру. А сьогодні ж, додає історик, він би взагалі прибрав тему переговорів з порядку денного, оскільки це шкодить формуванням конфігурації Рамштайн.

«Те, що стосується Рамштайн, сьогодні в принципі не передбачає існування ідеї переговорного процесу. І я розумію, чому вже декілька разів останніми днями президент України говорить про те, що ніяких переговорів не буде. Це абсолютно правильна річ», - каже Роман Безсмертний.