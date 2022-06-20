У Херсоні партизани розстріляли військових РФ, які вирішили поїсти шашлик у закладі на набережній

У тимчасово окупованому Херсоні партизани розстріляли військових РФ , які вирішили поїсти шашлик в одному із закладів на набережній, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги", - йдеться в повідмоенні.

В результаті цього ліквідовано двоє окупантів, один був поранений і зараз перебуває в одній із лікарень в окупованому Криму.