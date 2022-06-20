Не варто очікувати наступу росіян на Харків — полковник запасу ЗСУ

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що не варто зараз очікувати, що російські окупаційні війська підуть наступом на Харків, позаяк вони не спроможні на це у зв'язку з браком резервів. Свою думку Жданов висловив під час телемарафону .

"Очікувати наступ на Харків на сьогодні не варто. Все на що спромоглись російські сили - вони підзбирали резерву і спромоглись тільки відсунути нас від державного кордону. Далі наступ російських військ було зупинено і на сьогодні там йдуть позиційні бої. І ми всі оборонні рубежі тримаємо", - зазначив Жаднов.

На думку полковника, єдине, на що спроможні війська росіян зараз - з артилерії обстрілювати околиці міста, а от просування вглиб чекати не варто.

"Харківський напрямок - це відволікаючий маневр. Вони хочуть змусити нас відтягнути частину сил нашої армії на Харківський напрямок з Луганського", - вважає Жданов.