Не варто очікувати наступу росіян на Харків — полковник запасу ЗСУ

Він вважає цей напрямок маневром для відвертання уваги, інформує ZN.ua.

Не варто очікувати наступу росіян на Харків — полковник запасу ЗСУ
© Радио Свобода

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що не варто зараз очікувати, що російські окупаційні війська підуть наступом на Харків, позаяк вони не спроможні на це у зв'язку з браком резервів. Свою думку Жданов висловив під час телемарафону.

"Очікувати наступ на Харків на сьогодні не варто. Все на що спромоглись російські сили - вони підзбирали резерву і спромоглись тільки відсунути нас від державного кордону. Далі наступ російських військ було зупинено і на сьогодні там йдуть позиційні бої. І ми всі оборонні рубежі тримаємо", - зазначив Жаднов.

На думку полковника, єдине, на що спроможні війська росіян зараз - з артилерії обстрілювати околиці міста, а от просування вглиб чекати не варто.

"Харківський напрямок - це відволікаючий маневр. Вони хочуть змусити нас відтягнути частину сил нашої армії на Харківський напрямок з Луганського", - вважає Жданов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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