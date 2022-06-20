Не варто очікувати наступу росіян на Харків — полковник запасу ЗСУ
Він вважає цей напрямок маневром для відвертання уваги, інформує
Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що не варто зараз очікувати, що російські окупаційні війська підуть наступом на Харків, позаяк вони не спроможні на це у зв'язку з браком резервів. Свою думку Жданов висловив під час
"Очікувати наступ на Харків на сьогодні не варто. Все на що спромоглись російські сили - вони підзбирали резерву і спромоглись тільки відсунути нас від державного кордону. Далі наступ російських військ було зупинено і на сьогодні там йдуть позиційні бої. І ми всі оборонні рубежі тримаємо", - зазначив Жаднов.
На думку полковника, єдине, на що спроможні війська росіян зараз - з артилерії обстрілювати околиці міста, а от просування вглиб чекати не варто.
"Харківський напрямок - це відволікаючий маневр. Вони хочуть змусити нас відтягнути частину сил нашої армії на Харківський напрямок з Луганського", - вважає Жданов.