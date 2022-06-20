Війна в Україні далека від завершення — Данілов

Путін не відмовився від своїх планів захопити всю територію нашої держави, інформує ZN.ua.

Війна в Україні далека від завершення — Данілов
© Офіс президента

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що війна Росії проти України може тривати ще довго навіть попри неймовірну стійкість українських воїнів. Про це він сказав під час інтерв'ю виданню The Globe and Mail.

"Росіяни мають перевагу в артилерії та важкому обладнанні. Це не лякає наших воїнів. Ми утримуємо свої позиції. Час від часу ми контратакуємо. Але війна досі триває й ми далекі від її завершення, – сказав Данілов, додаючи, що ситуація на фронті напружена і складна. - Я не належу до табору тих, хто переконаний у слабкості російської армії. Вони мають значні ресурси й доправили їх сюди".

Секретар РНБО переконує, що Росія й досі хоче захопити усю територію нашої держави.

"Вони точно не змінили своїх планів стосовно захоплення усієї країни. Вони публічно сказали про це, скинувши усі маски", – наголосив Данілов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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