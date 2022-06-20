Українські військові на Херсонщині відкинули окупантів з першої лінії оборони – Хлань

За словами радника голови Херсонської ОВА, у ЗСУ в регіоні була перевага над ворогом, інформує ZN.ua.

Українські військові на Херсонщині відкинули окупантів з першої лінії оборони – Хлань
© Getty Images

Наші захисники відкинули російського ворога від першої лінії оборони Херсонської області, повідомив радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телеканалу «Еспресо». За його словами, тепер окупанти укріплюються на другій та третій лініях оборони.

«ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець», – зауважив Хлань.

За його словами, на Херсонщині Збройні Сили України мали перевагу над окупантами.

«По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом з ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю», – наголосив Хлань.







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