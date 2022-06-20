На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи і кажуть, що бачили ракети, інформує ZN.ua.

На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ

На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів, повідомляє «Думська» з посиланням на власні джерела. При цьому у виданні наголошують, що інформація вимагає офіційного підтвердження.

Також вказано, що мешканці Бессарабії повідомляли про вибухи, які було чути, починаючи з 4.30 20 червня. При цьому очевидці розповідають про ракети, що летіли у бік острова.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук також заявляв уранці, що ЗСУ продовжують виконувати поставлені завдання, проводять заходи щодо бойової підготовки та натякнув на ймовірні обстріли острова Зміїний.

«Ніч в Одесі та області – під симфонію повітряних тривог, але без обстрілів. ЗСУ продовжують знищувати ворога на Південному напрямку. Дух Змієбаївки витає над морем - усьому свій час», – зазначив також Братчук.





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти в Чорному морі мають майже чотири десятки ракет – ОК «Південь»Окупанти в Чорному морі мають майже чотири десятки ракет – ОК «Південь»
ВСУ отбили у врага уже десятки городов и сел Херсонщины: опубликована картаВСУ отбили у врага уже десятки городов и сел Херсонщины: опубликована карта
РоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — ЗеленскийРоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — Зеленский
Количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ – ШмыгальКоличество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ – Шмыгаль
Много жертв и десятки раненых: враг нанес удар по казарме Нацгвардии на ДнепропетровщинеМного жертв и десятки раненых: враг нанес удар по казарме Нацгвардии на Днепропетровщине
В Тернополе у псевдоволонтеров нашли внедорожники и десятки тысяч долларов: фото и видеоВ Тернополе у псевдоволонтеров нашли внедорожники и десятки тысяч долларов: фото и видео
Минус 400 оккупантов и десятки единиц техники за сутки: сводка Генштаба по потерям армии РФМинус 400 оккупантов и десятки единиц техники за сутки: сводка Генштаба по потерям армии РФ
"Азов" в Мариуполе провел контратаку и уничтожил десятки оккупантов: видео"Азов" в Мариуполе провел контратаку и уничтожил десятки оккупантов: видео
Саперы обследовали поселок в Киевской области: найдены десятки снарядов, гранат, мин и растяжек (фото)Саперы обследовали поселок в Киевской области: найдены десятки снарядов, гранат, мин и растяжек (фото)
Враг потерял десятки солдат: оккупанты напали на наблюдательный пункт ВСУ, но получили отпорВраг потерял десятки солдат: оккупанты напали на наблюдательный пункт ВСУ, но получили отпор
Последние новости
Подгружаем последние новости