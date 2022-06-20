На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
Місцеві жителі також повідомляли про вибухи і кажуть, що бачили ракети, інформує
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів, повідомляє «
Також вказано, що мешканці Бессарабії повідомляли про вибухи, які було чути, починаючи з 4.30 20 червня. При цьому очевидці розповідають про ракети, що летіли у бік острова.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук також заявляв уранці, що ЗСУ продовжують виконувати поставлені завдання, проводять заходи щодо бойової підготовки та натякнув на ймовірні обстріли острова Зміїний.
«Ніч в Одесі та області – під симфонію повітряних тривог, але без обстрілів. ЗСУ продовжують знищувати ворога на Південному напрямку. Дух Змієбаївки витає над морем - усьому свій час», – зазначив також Братчук.