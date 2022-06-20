На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ

На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів, повідомляє « Думська » з посиланням на власні джерела. При цьому у виданні наголошують, що інформація вимагає офіційного підтвердження.

Також вказано, що мешканці Бессарабії повідомляли про вибухи, які було чути, починаючи з 4.30 20 червня. При цьому очевидці розповідають про ракети, що летіли у бік острова.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук також заявляв уранці, що ЗСУ продовжують виконувати поставлені завдання, проводять заходи щодо бойової підготовки та натякнув на ймовірні обстріли острова Зміїний.

«Ніч в Одесі та області – під симфонію повітряних тривог, але без обстрілів. ЗСУ продовжують знищувати ворога на Південному напрямку. Дух Змієбаївки витає над морем - усьому свій час», – зазначив також Братчук.