Згорів автомобіль з речами: Олександр Положинський на фронті показав наслідки ворожої атаки
Екс-лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський у свої 50 років став солдатом ЗСУ. Він служить стрільцем 47-го окремого батальйону, і днями після ворожої атаки втратив усі свої речі, інформує
Положинський та його побратими не постраждали, але деякі з них змушені були піти з передової для перекомплектації.
"Не хотів одразу про це писати, щоби завчасно не тривожити. Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав. Але згорів автомобіль з речами, - написав Олександр в Instagram. - В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил".
Знаменитість у лавах ВСУ розповів, що залишився лише з тим, що було на ньому. Усі цінні, важливі та корисні речі, без яких на фронті не обійтися, стали попелом. У зв'язку з цим Положинський попросив волонтерів, друзів та підписників про допомогу.
"На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби - мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо", - написав він і поділився реквізитами для допомоги.