Згорів автомобіль з речами: Олександр Положинський на фронті показав наслідки ворожої атаки

Екс-лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський у свої 50 років став солдатом ЗСУ. Він служить стрільцем 47-го окремого батальйону, і днями після ворожої атаки втратив усі свої речі, інформує Апостроф.

Положинський та його побратими не постраждали, але деякі з них змушені були піти з передової для перекомплектації.

Фото: https://www.instagram.com/oleksandrpolozhynskyi/

"Не хотів одразу про це писати, щоби завчасно не тривожити. Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав. Але згорів автомобіль з речами, - написав Олександр в Instagram. - В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил".

Фото: https://www.instagram.com/oleksandrpolozhynskyi/

Знаменитість у лавах ВСУ розповів, що залишився лише з тим, що було на ньому. Усі цінні, важливі та корисні речі, без яких на фронті не обійтися, стали попелом. У зв'язку з цим Положинський попросив волонтерів, друзів та підписників про допомогу.

"На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби - мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо", - написав він і поділився реквізитами для допомоги.

Фото: https://www.instagram.com/oleksandrpolozhynskyi/


Наталка Лавринець, Апостроф





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