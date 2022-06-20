ЗСУ взяли цінний приз: під Світлодарськом збили Су-25 та захопили в полон найманця ПВК "Вагнер"

В Україні триває війна з російськими окупантами, 18 червня воїни 72-ї механізованої бригади з ПЗРК "Ігла" збили під Світлодарськом штурмовик Су-25 ЗС РФ, і захопили в полон льотчика - найманця приватної військової компанії "Вагнер".

Про це у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов, інформує Апостроф.

Майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії "Вагнер" і бере участь у вбивстві українців за зарплату в 205 тисяч рублів на місяць (близько 68 675 гривень).

Як розповів на допиті Федорчуков, метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він також робив вильоти на бомбардування українських міст.

"Федорчуков дуже сподівається на обмін - він розуміє, що є найманцем, і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини", - пише Бутусов.

Також у Федорчукова був із собою навігатор "Гармін", і смартфон із програмою "Пронебо", щоб мати більш точну навігцію, ніж бортові навігаційні засоби ВКС РФ. Важливо й те, що через великі втрати бойових літаків і вертольотів ЗС РФ почали наймати льотчиків, яких у них уже не вистачає.


Олена Руденко, Апостроф





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