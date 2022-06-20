ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька – Гайдай

Збройні Сили України втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив про ситуацію в регіоні.

«Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки. Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру», – зазначив Гайдай.

Крім того, ворог продовжує використовувати «повзучу» тактику. Зокрема, Луганщину, за словами Гайдая, винищують за допомогою усієї можливої зброї.

«Тиха» евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці», – зазначив Гайдай.