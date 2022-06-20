ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька – Гайдай
Сергій Гайдай зазначив, що на Луганщині російські окупанти використовують «повзучу» тактику, інформує
Збройні Сили України втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька,
«Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки. Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру», – зазначив Гайдай.
Крім того, ворог продовжує використовувати «повзучу» тактику. Зокрема, Луганщину, за словами Гайдая, винищують за допомогою усієї можливої зброї.
«Тиха» евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці», – зазначив Гайдай.