Голова Херсонської облради вважає, що мінні поля біля Криму не були розміновані

На його думку, проблема полягала в тому, що ворог знав про їх розташування, інформує ZN.ua.

Голова Херсонської облради вважає, що мінні поля біля Криму не були розміновані
© КМДА, Олексій Самсонов

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко не вважає, що мінні поля на прилеглій до Криму території були розміновані. Під час ефіру на Радіо НВ він назвав свій варіант того, чому під час початку повномасштабного вторгнення РФ вони не здетонували, що повинно було б перекрити російським окупантам дорогу в південні області нашої країни.

"Я працював головою обласної ради. Деякі таємниці, які існують в області чи в державі, до мене не доходять. Але для того, щоб провести розмінування, як звинувачували, за останні роки, такі дії були б помітні. Принаймні, я б про них знав, якби дії якісь відбувалися", - аргументує свою думку Самойленко.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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