Окупантам не вистачає сил: Сєвєродонецьк – тримається, під Запоріжжям наступають ЗСУ

Російська армія продовжує наступ у Сєвєродонецьку, проте для успіху задіяної ворожої артилерії у поєднанні з нечисленними піхотними підрозділами, як і раніше, недостатньо.

Такі висновки оприлюднює американський Інститут вивчення війни, інформує Апостроф.

Протягом минулої доби російські війська продовжували готуватися до наступу на Слов'янськ на південний схід від Ізюму та на захід від Лимана.

Російські сили зосереджені на зміцненні оборонних позицій вздовж південної осі у зв'язку із нещодавніми успішними контратаками українських військ на кордоні Херсонсько-Миколаївської області.

Успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують російські війська перекидати підкріплення на ослаблену ділянку лінії фронту.

Російські сили, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором по території, що утримується Росією, щоб послабити підтримку України та заохотити мобілізацію серед місцевого населення.


Олена Руденко, Апостроф





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