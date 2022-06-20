Війська РФ обстріляли Харків та область: троє дітей отримали поранення

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків та Харківську область. В результаті вибуху снаряду у селі Іванівка поранення отримали троє дітей, інформує начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко в Facebook.

"Протягом минулого дня військові Російської Федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкине. Вночі ворог випустив ракети по Харкову та населеним пунктам передмістя. В результаті пошкоджено приватні будинки місцевих жителів, господарські будівлі та гаражі, приміщення навчального закладу у місті Люботині", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли газопереробне підприємство в районі міста Ізюма Харківської області, ймовірно, ударивши одразу кількома ракетами.

Ворожа атака спричинила значну пожежу. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.