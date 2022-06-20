Ізраїль зволікає з виконанням обіцянки про лікування українських військових — посольство

Посольство України в Ізраїлі вказує на зволікання офіційного Єрусалиму у наданні обіцяної медичної допомоги українським військовослужбовцям, які отримали поранення під час російської агресії. Відповідне зауваження, яке супроводжується фотографією пораненого українського військового, розміщено на сторінці посольства у Facebook.

«Багато українців втратили частини тіла через російські атаки. Ізраїль – провідна держава у протезуванні. Ми чекаємо, поки уряд Ізраїлю зробить нарешті необхідний гуманітарний крок та допоможе Далілу (на фото) та багатьом іншим українцям повернути здатність до пересування. Немає жодних виправдань у безперервних зволіканнях у наданні цієї гуманітарної допомоги», - йдеться у публікації.