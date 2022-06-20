Ізраїль зволікає з виконанням обіцянки про лікування українських військових — посольство
Там зазначили, що немає жодних виправдань у безперервних зволіканнях у наданні цієї гуманітарної допомоги, інформує
Посольство України в Ізраїлі вказує на зволікання офіційного Єрусалиму у наданні обіцяної медичної допомоги українським військовослужбовцям, які отримали поранення під час російської агресії. Відповідне зауваження, яке супроводжується фотографією пораненого українського військового, розміщено на сторінці
«Багато українців втратили частини тіла через російські атаки. Ізраїль – провідна держава у протезуванні. Ми чекаємо, поки уряд Ізраїлю зробить нарешті необхідний гуманітарний крок та допоможе Далілу (на фото) та багатьом іншим українцям повернути здатність до пересування. Немає жодних виправдань у безперервних зволіканнях у наданні цієї гуманітарної допомоги», - йдеться у публікації.