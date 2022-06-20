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2022-06-20
Окупантів на українській землі поменшало: втрати ворога станом на 20 червня
За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Розпочалася 117 доба героїчного протистояння українців російським загарбникам. Генеральний штаб Збройних Сил України
Так, з 24 лютого по сьогодні російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 33800 (+200) одиниць;,
- танків – 1477 (+9) од.;
- бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.;
- артилерійських систем – 749 (+4) од.;
- РСЗВ – 238 (+3) од.;
- засобів ППО – 98 (+0) од.;
- літаків – 216 (+0) од.;
- гелікоптерів – 181 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3);
- крилаті ракети – 130 (+0);
- кораблі /катери – 14 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.;
- спеціальної техніки – 55 (+0).
«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – зазначили в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua