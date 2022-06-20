Окупантів на українській землі поменшало: втрати ворога станом на 20 червня

За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках, інформує ZN.ua.

Окупантів на українській землі поменшало: втрати ворога станом на 20 червня
© Генеральний штаб ЗСУ

Розпочалася 117 доба героїчного протистояння українців російським загарбникам. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомили орієнтовні втрати ворога станом на 20 червня.

Так, з 24 лютого по сьогодні російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 33800 (+200) одиниць;,
  • танків – 1477 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 749 (+4) од.;
  • РСЗВ – 238 (+3) од.;
  • засобів ППО – 98 (+0) од.;
  • літаків – 216 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 181 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3);
  • крилаті ракети – 130 (+0);
  • кораблі /катери – 14 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.;
  • спеціальної техніки – 55 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – зазначили в Генштабі.





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 20 червняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 20 червня
Росія хоче повністю захопити Луганську область до 26 червня – МалярРосія хоче повністю захопити Луганську область до 26 червня – Маляр
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
У Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантівУ Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантів
Росіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії: спливли нові цифриРосіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії: спливли нові цифри
Українські військові на Херсонщині відкинули окупантів з першої лінії оборони – ХланьУкраїнські військові на Херсонщині відкинули окупантів з першої лінії оборони – Хлань
ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька – ГайдайЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька – Гайдай
Авіація рф показала себе найгіршим видом військ: британська розвідка назвала причину невдач окупантівАвіація рф показала себе найгіршим видом військ: британська розвідка назвала причину невдач окупантів
ЗСУ втратили контроль: окупанти захопили ще один населений пункт і готуються до проривуЗСУ втратили контроль: окупанти захопили ще один населений пункт і готуються до прориву
Літаки окупантів знищують українські міста парами: де зараз точаться запеклі боїЛітаки окупантів знищують українські міста парами: де зараз точаться запеклі бої
Последние новости
Подгружаем последние новости