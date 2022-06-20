Окупантів на українській землі поменшало: втрати ворога станом на 20 червня

Розпочалася 117 доба героїчного протистояння українців російським загарбникам. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомили орієнтовні втрати ворога станом на 20 червня.

Так, з 24 лютого по сьогодні російські вбивці втратили:

особового складу – близько 33800 (+200) одиниць;,

танків – 1477 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.;

артилерійських систем – 749 (+4) од.;

РСЗВ – 238 (+3) од.;

засобів ППО – 98 (+0) од.;

літаків – 216 (+0) од.;

гелікоптерів – 181 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3);

крилаті ракети – 130 (+0);

кораблі /катери – 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.;

спеціальної техніки – 55 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – зазначили в Генштабі.