ЗСУ успішно наступають, окупанти змушені посилити позиції: де захисники загрожують армії рф

українські військові, бійці ЗСУ

Вся Україна чекає звільнення тимчасово окупованих земель. Тим часом, ЗСУ вже перейшли до дій і проводять контратаки.

Росіяни зосереджуються на утриманні своїх оборонних позицій. До таких дій рашистів підштовхнули нещодавні контратаки Збройних сил України.

Про це повідомили аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, російські війська посилюють системи ППО в Херсонській області. Зазначається, що ймовірно, сталося це як відповідь на безперервні успішні атаки української авіації на південь від Давидова Броду.

Аналітики прогнозують, що локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордонів Херсонської та Миколаївської областей. Крім того, ЗСУ в найближчі тижні можуть ще більше загрожувати російській армії в окупованому Херсону.

Крім того, успішні контратаки українських захисників в районі Запоріжжя змушують ворога терміново перекидати підкріплення на цю ділянку лінії фронту.


Александра Павленко, politeka.net





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