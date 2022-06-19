Окупанти прорвалися під Сєверодонецьком, але артилерія ЗСУ їх "денацифікувала"

У неділю, 19 червня, російські окупанти робили спроби прорватися в районі Тошківки, але українська артилерія порушила їх плани.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай у коментарі "Еспресо". Відповідне відео він опублікував на своєму каналі у Telegram, інформує Апостроф.

У Сєвєродонецьку продовжуються запеклі бої за місто, рашисти і там несуть масові втрати.

"Достатньо потужний сьогодні (російські бойовики - "Апостроф") намагалися зробити прорив в районі населеного пункту Тошківка. Частково вони мали успіх, але потім відпрацювала наша артилерія. На сьогоднішній день можна сказати, що спроба прориву не вдалася", - заявив Гайдай.

За його словами, окупанти намагалися прорватися у відповідному районі за допомогою десятків одиниць важкої техніки. Але українські захисники відбили атаку та завдали значних втрат ворогу.

Голова Луганської ВА також додав, що Лисичанськ знаходиться під постійними ворожими обстрілами, але залишається під українською владою. Також продовжується "тиха" евакуація населення, щоденно завозяться гуманітарні вантажі.

Тошківка


Катерина Глянько, Апостроф





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