ЗСУ у районі Зміїного знищили групу елітного спецназу ФСБ: що відомо

Збройні сили України знищили разом із буксиром "Василь Бех" групу спецназу ФСБ Росії "Альфа".

Про це в Telegram повідомив український журналіст Роман Цимбалюк, інформує Апостроф .

Зазначається, що йдеться про елітних бійців російського спецназу. Крім того, стало відомо про те, що один із загиблих - старший оперуповноважений 2-го відділу Управління "А" Центру спеціального призначення ФСБ Росії, капітан Ілля Цупрік.

Крім того, повідомляється, що група спецназу була знищена на острові Зміїний - там же було знищено і російський буксир.