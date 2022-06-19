Українські військові просунулися у бік Мелітополя ще на 10 кілометрів – мер Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що Збройні Сили України наблизились до кордонів Херсону. Він впевнений, що найближчими тижнями українські захисники звільнять Херсон від окупації Росією. Водночас лінія фронту просунулась на понад 10 кілометрів від Запоріжжя у бік Мелітополя.

Про це мер Мелітополя повідомив у своєму відеозверненні, яке оприлюднив на своєму каналі у Telegram.

"На сьогоднішній день наші героїчні Збройні Сили України суттєво просунулися і вже знаходяться на кордоні Херсону. І я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку до міста Мелітополь. Вже понад 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні Сили", - зазначив Федоров.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ не підтверджує просування українських захисників на Мелітопольському напрямку, як й інтерактивні карти, на яких поки що не показано відповідного руху військових України.