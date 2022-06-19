"Хвилюються": Подоляк пояснив, чому в рф занервували через плани з навчання українських солдатів

У Росії схвильовані через навчання українських військових за кордоном.

Про це розповів у своєму Твіттері радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він звернув увагу на те, як російська пропаганда висвітлює звістки про навчання українських військових, які проходять за кордоном. На думку Подоляка, така увага до цієї теми з боку росіян пояснюється просто.

"Російські пропагандисти переживають, що захисники України будуть вчитися за кордоном перед тим, як відправитися на фронт. Все тому, що для української держави життя громадянина є найвищою цінністю. Російські мобілізовані ніде не вчаться, їх відразу відправляють гарматним м'ясом на смерть", - пояснив радник глави ОП.

Як відомо, під час свого візиту до Києва 17 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Україні організувати навчальну програму для військових. За його задумом, в рамках цієї програми за кордоном могли б навчатися до 10 тисяч солдатів кожні 120 днів.