ЗСУ дали ворогу по зубах під Харковом і Бахмутом: зведення Генштабу ЗСУ на 19 червня

Триває 116-та доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір неділі, 19 червня, ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури нашої держави.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних Сил Білорусі прикривають кордон, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

На Сіверському напрямку підрозділи ЗС РФ продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів для наступу у напрямку Слов’янська. Ворог обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.

На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”. Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка. На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони. Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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