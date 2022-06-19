Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 19 червня

Війська РФ далі намагаються створити сприятливі умови для того, щоб продовжити наступ у напрямку Ізюм – Слов’янськ, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 19 червня
© Getty Images

Міноборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на неділю,12 червня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На Бахмутському напрямку тривають обстріли позицій ЗСУ в районах населеного пункту Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка. Тривають бої на тлі намагання РФ взяти штурмом Оріхове й Гірське. Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте українці успішно відбили.

Загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, там тривають бої. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем.


Анна Конюченко, ZN.ua





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