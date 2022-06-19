Окупанти обстріляли місто в Запорізькій області: є постраждалі

Війська РФ у суботу, 18 червня, обстріляли ц ивільну інфраструктуру Гуляйполя Запорізької області, інформує Запорізька ОВА у Telegram.

"Впродовж минулої доби жителі Гуляйпільської ОТГ повідомили поліції про те, що військові російської армії вкотре обстріляли їхні будинки. Снаряди влучили у декілька десятків приватних помешкань гуляйпільців. В результаті – частина з них розбиті повністю, інші – мають різні руйнування", - зазанчили в ОВА.

Війська РФ також пошкодили магазин, олійню та адміністративне приміщення відділення Оріхівського РЕМ. В них вибиті вікна, посічені фасади та дахове накриття.

Поранених жителів райцентру доправили до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості.