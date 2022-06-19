Окупанти обстріляли місто в Запорізькій області: є постраждалі

Пошкоджені будинки, магазин та адміністративне приміщення, інформує ZN.ua.

Окупанти обстріляли місто в Запорізькій області: є постраждалі
© Запорізька обласна військова адміністрація ОВА/telegram

Війська РФ у суботу, 18 червня, обстріляли цивільну інфраструктуру Гуляйполя Запорізької області, інформує Запорізька ОВА у Telegram.

"Впродовж минулої доби жителі Гуляйпільської ОТГ повідомили поліції про те, що військові російської армії вкотре обстріляли їхні будинки. Снаряди влучили у декілька десятків приватних помешкань гуляйпільців. В результаті – частина з них розбиті повністю, інші – мають різні руйнування", - зазанчили в ОВА.

Війська РФ також пошкодили магазин, олійню та адміністративне приміщення відділення Оріхівського РЕМ. В них вибиті вікна, посічені фасади та дахове накриття.

Поранених жителів райцентру доправили до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Аттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границейАттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границей
Блок рекламы


Похожие новости
У Херсонській області загарбники перестали довіряти колаборантам, на їхні посади ставлять людей з ОРДЛОУ Херсонській області загарбники перестали довіряти колаборантам, на їхні посади ставлять людей з ОРДЛО
Війська РФ обстріляли цивільних під час підвезення води у Донецькій областіВійська РФ обстріляли цивільних під час підвезення води у Донецькій області
Окупанти обстріляли громаду в Миколаївській області: двоє загиблихОкупанти обстріляли громаду в Миколаївській області: двоє загиблих
У Петербурзі обстріляли "статую путіна", момент потрапив на відео: "Ось вона - народна любов"У Петербурзі обстріляли "статую путіна", момент потрапив на відео: "Ось вона - народна любов"
Окупанти обстріляли з важкого озброєння 11 населених пунктів у Донецькій областіОкупанти обстріляли з важкого озброєння 11 населених пунктів у Донецькій області
«Бачимо, розслабилися»: у Київській області почнуть рейди щодо дотримання комендантської години«Бачимо, розслабилися»: у Київській області почнуть рейди щодо дотримання комендантської години
Окупанти двічі за добу обстріляли громаду в Сумській областіОкупанти двічі за добу обстріляли громаду в Сумській області
У Київській області українські захисники збили ракетуУ Київській області українські захисники збили ракету
У Запорізькій області війська РФ накопичують бойову техніку та особовий складУ Запорізькій області війська РФ накопичують бойову техніку та особовий склад
«Пливи, рибо, пливи»: в Старобільську окупанти знищили мурал із поезією Жадана«Пливи, рибо, пливи»: в Старобільську окупанти знищили мурал із поезією Жадана
Последние новости
Подгружаем последние новости