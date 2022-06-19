В Молдові заборонили транслювати російські новини
Президент країни підписала відповідний закон.
Президент Молдови Майя Санду підписала закон про інформаційну безпеку. Закон забороняє новинний та аналітичний контент із країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення, зокрема, до цих країн належить Росія. Під заборону потрапила російська пропаганда. Про це заявила голова Ради з питань телебачення та радіо Молдови Ліліана Віцу, повідомляє
Віцу зазначила, що закон набуде чинності наступного тижня. Після цього за поширення дезінформації та контенту, який вводить в оману, будуть призначатися штрафи або навіть тимчасове блокування ЗМІ.
Закон тлумачить дезінформацію як «навмисне поширення хибної інформації, створеної для завдання шкоди особистості, соціальній групі, організації або безпеці держави». За поширення дезінформації передбачено штрафи від 40 до 100 тисяч леїв (від 2 до 5 тисяч євро), а також блокування ліцензії на мовлення терміном до 7 днів, інформує
Під забороною російська пропаганда. Росія підписала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення у 2006 році, але не ратифікувала її, тому РФ підпадає під дію закону. Російські політичні та військові новини у Молдові з початку війни Росії проти України заборонені рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій. З ухваленням закону ця заборона буде продовжена безстроково.