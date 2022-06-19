Брінк «США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно»

Посол США заявила, що Вашингтон залишить на розсуд українців питання про те, коли Україна вважатиме за можливе вести мирні переговори з РФ, інформує ZN.ua.

Брінк «США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно»
© U.S. Embassy Slovakia/facebook

Посол США Бріджит Брінк заявила, що Україна не зазнає поразки, і Вашингтон продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, інформує "Голос Америки".

За її словами, підтримка США є дуже важливою для України і справді важливю для європейської безпеки.

"В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу" - наголосила посол.

Брінк також зазначила:"Президент Байден вказував на те, що Володимир Зеленський казав, що всі війни закінчуються переговорами. Але ще раз: ми залишаємо вибір часу та змісту переговорів на розсуд українців".


Анна Конюченко, ZN.ua





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