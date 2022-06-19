Прем'єр Британії запропонував план із чотирьох пунктів, щоб допомогти Україні завершити війну на своїх умовах

Джонсон наголошує, що Заходу необхідно підтримувати Україну, незважаючи на пов'язані з цим витрати та інші проблеми, і головна причина цього - імперські амбіції та агресивні плани Росії, у тому числі стосовно західних країн, інформує ZN.ua.

Прем'єр Британії запропонував план із чотирьох пунктів, щоб допомогти Україні завершити війну на своїх умовах
© Офіс президента

Захід має допомогти Україні закінчити війну на тих умовах, які запропонує президент Володимир Зеленський. Про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав у колонці для газети Sunday Times після повернення з Києва.

Щоб допомогти Україні відстояти свої території, Джонсон закликає західні країни:

  • надати Україні все потрібне озброєння, боєприпаси, а також навчання для військових. Зокрема Британія запропонувала навчити 10 тисяч військовослужбовців протягом 120 днів;
  • надати Україні фінансову допомогу, щоб вона змогла зберегти стабільність державних інституцій, виплачувати пенсії та зарплати держслужбовцям та підтримувати порядок;
  • забезпечити сухопутні маршрути для експорту українського продовольства, щоб Україна могла отримувати прибутки від експорту;
  • сприяти розблокуванню українських морських портів, зокрема надати відповідне озброєння Україні та докласти дипломатичних зусиль, зокрема в ООН.

Анастасія Дейна, ZN.ua





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