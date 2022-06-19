Новостей.COM ⇒
2022-06-19
Прем'єр Британії запропонував план із чотирьох пунктів, щоб допомогти Україні завершити війну на своїх умовах
Джонсон наголошує, що Заходу необхідно підтримувати Україну, незважаючи на пов'язані з цим витрати та інші проблеми, і головна причина цього - імперські амбіції та агресивні плани Росії, у тому числі стосовно західних країн, інформує ZN.ua.
© Офіс президента
Захід має допомогти Україні закінчити війну на тих умовах, які запропонує президент Володимир Зеленський. Про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав у колонці для газети Sunday Times після повернення з Києва.
Щоб допомогти Україні відстояти свої території, Джонсон закликає західні країни:
- надати Україні все потрібне озброєння, боєприпаси, а також навчання для військових. Зокрема Британія запропонувала навчити 10 тисяч військовослужбовців протягом 120 днів;
- надати Україні фінансову допомогу, щоб вона змогла зберегти стабільність державних інституцій, виплачувати пенсії та зарплати держслужбовцям та підтримувати порядок;
- забезпечити сухопутні маршрути для експорту українського продовольства, щоб Україна могла отримувати прибутки від експорту;
- сприяти розблокуванню українських морських портів, зокрема надати відповідне озброєння Україні та докласти дипломатичних зусиль, зокрема в ООН.
Анастасія Дейна, ZN.ua