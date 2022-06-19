Прем'єр Британії запропонував план із чотирьох пунктів, щоб допомогти Україні завершити війну на своїх умовах

Джонсон наголошує, що Заходу необхідно підтримувати Україну, незважаючи на пов'язані з цим витрати та інші проблеми, і головна причина цього - імперські амбіції та агресивні плани Росії, у тому числі стосовно західних країн, інформує ZN.ua.