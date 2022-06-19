В Україні дозволили отримувати безоплатно другу професійну освіту протягом усього життя

Потребу в кваліфікованих працівниках за умов воєнного стану в Україні вирішать, дозволивши повторно здобувати профтехосвіту за публічні кошти. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Відповідний закон №7293 парламент ухвалив 19 червня.

Закон передбачає: