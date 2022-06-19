В Україні дозволили отримувати безоплатно другу професійну освіту протягом усього життя

Профосвіту тепер можна отримати навіть без середньої оствіти, інформує ZN.ua.

В Україні дозволили отримувати безоплатно другу професійну освіту протягом усього життя
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Потребу в кваліфікованих працівниках за умов воєнного стану в Україні вирішать, дозволивши повторно здобувати профтехосвіту за публічні кошти. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Відповідний закон №7293 парламент ухвалив 19 червня.

Закон передбачає:

  • Дозволити здобувати професійну освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, яку можна буде здобути безоплатно в будь-який інший час впродовж життя;
  • Передбачити, що освітні програми можуть бути спрямовані на здобуття як повних, так і часткових професійних кваліфікацій, що дозволить здійснювати підготовку і перепідготовку кваліфікованих робітників за короткостроковими програмами під конкретні потреби держави у відбудові країни, та встановити можливість фінансування за публічні кошти перепідготовки чи підвищення кваліфікації робітників;
  • Дозволити безоплатно впродовж життя здобувати професійну освіту за іншими професіями, але не раніше ніж через 3 роки після завершення безоплатного здобуття професійної освіти за попередньо здобутою професією, за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше 2 років, а також наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну освіту вперше;
  • Встановити, що до завершення 3-річного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу особа має право безоплатно здобувати професійну освіту за іншою професією, якщо за станом здоров’я вона втратила можливість виконувати роботу за отриманою раніше професією, або за умови запиту для невідкладного забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, чи в інших випадках, передбачених законодавством;
  • Заборонити закладам професійної освіти відмовляти у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного чи регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади;
  • Установити, що до завершення процедури передачі закладів професійної освіти з державної у комунальну власність передбачені законодавством повноваження засновників закла- дів професійної освіти виконують місцеві органи влади, визначені рішенням КМУ;
  • Визначити, що протягом 10 років з дня набрання чинності цим Законом припинення шляхом ліквідації чи реорганізації комунальних закладів професійної освіти, що були передані з державної власності у комунальну власність відповідно до статті 27 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік», відбувається лише за попереднім погодженням з МОН та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

Лія Ільченко, ZN.ua





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