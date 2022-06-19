FT: Вступ України допоможе втілити мрію Франції про більш рішучий ЄС

Візит Макрона в Київ став ознакою змін у французькому мисленні щодо розширення Євросоюзу, інформує ZN.ua.

FT: Вступ України допоможе втілити мрію Франції про більш рішучий ЄС
© Офіс президента

Спільний візит в Київ лідерів Франції, Німеччини, Італії й Румунії був переломним моментом. До нього питання про те, чи отримає Україна статус кандидата на вступ в ЄС, було відкритим. Тепер зрозуміло, що це станеться. Тим більше, що Єврокомісія рекомендувала надати такий статус Києву наступного ж дня.

Для трьох лідерів Західної Європи, чиї відносини з президентом України Володимиром Зеленським інколи були напруженими через їхню надто слабку реацію на війну, поїздка в українську столицю стала певного роду спокутою, - пише в статті для Financial Times оглядач Мартін Сандбу. Він зауважує, що президент Франції Еммануель Макрон вчивнив би особливо нерозумно, якби продовжив відкидати прохання Зеленського надати його країні статус кандидата на вуступ в ЄС.

Це було б не просто дипломатичним промахом, а й глибокою геополітичною помилкою, якби Україні цей статус не надали б. Впродовж місяців відколи Київ подав свою завку, обороняючись при цьому у війні, була озвучена ціла низка побоювань. Що статус кандидата - символічний. Що шлях до реального членства довгий і тернистий. А ЄС став би нездатним функціонувати зі ще більшою кількістю країн-учасниць. Тому потрібно реформувати його систему управління, перш ніж прийняти когось в союз. Потім був аргумент, що ЄС навряд чи прийме у свій склад Україну. Тому було б жорстоко і нерозумно давати їй марну надію. І це була найбільш цинічна форма протесту проти українського кандидатства. Автор зауважує, що всі ці твердження - повна нісенітниця. Звісно, процеси прийняття нових членів і ухвалення рішень в ЄС потребують змін, щоб вони стали більш ефективними. Але це не причина не давати Україні статус кандидата.


Лесь Димань, ZN.ua





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