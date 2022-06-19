Війська РФ обстріляли цивільних під час підвезення води у Донецькій області

Війська РФ відкрили вогонь по мирним жителям Торецької громади Донецької області під час підвезення води. В результаті обстрілу, троє людей, серед яких дитина, отримали поранення, зазначив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик у Facebook.

"Шановні жителі Торецької громади, новини будуть спочатку сумні. Річ у тім, що під час чергового підвезення води в місто Залізне, наші жителі потрапили під обстріл", - наголосив він.

Важке поранення руки отримав співробітник комунального підприємства, жінка 1986 року народження - важке поранення стегна; дитина 2013 року народження - скрізне поранення передпліччя.

Начальник Торецької міської військової адміністрації закликав містян негайно евакуюватися з міста.