Українські військові просунулися на понад 10 кілометрів у напрямку Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські військові наблизились до кордонів Херсону. За його словами, від Запорізького напрямку до Мелітополя ЗСУ просунулись вже на понад 10 кілометрів.



"Хочу констатувати декілька фактів для того, щоб підтримати й повернути віру тим людям, які перебувають на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ значно просунулись і перебувають на кордонах Херсону. Я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку міста Мелітополь. Вже більш ніж на 10 кілометрів просунулись від Запоріжжя у бік Мелітополя наші ЗСУ", - наголосив Федров у Telegram.



Федоров переконаний, що ЗСУ звільнять Херсон вже найближчим часом.

