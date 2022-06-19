Росія несе смерть та руйнування: фото наслідків нових ударів по Донбасу

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів, вбили і поранили мирних жителів. Руйнування зазнали 36 цивільних об'єктів, переважна більшість з яких – житлові будинки.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

Під вогнем знаходилися міста Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, села Диліївка, Зоря, Карлівка, Максиміліанівка, Малинівка, Маяки, Нетайлове, Первомайське, інформує Апостроф .

Російські війська били з авіації, ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем "Град" та зенітно-ракетних комплексів С-300.

Зруйновано та пошкоджено 26 житлових будинків, з них шість багатоквартирних, пекарня, агрофірма, птахофабрика, палац культури, лінії електропередач, дитячий оздоровчий табір, господарські споруди тощо.

У поліції також поділилися знімками руйнувань.