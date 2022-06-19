Окупанти обстріляли з важкого озброєння 11 населених пунктів у Донецькій області

У суботу, 18 червня, війська РФ обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області вбили та поранили мирних жителів, інформує Національна поліція в Telegram.

Зруйновано 36 цивільних об’єктів, зокрема шість багатоквартирних будинків, а також пекарня, агрофірма, птахофабрика, палац культури, лінії електропередач, дитячий оздоровчий табір, господарські споруди тощо.

Під обстріли окупантів потрапили міста Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, села Диліївка, Зоря, Карлівка, Максимільянівка, Малинівка, Маяки, Нетайлове, Первомайське.

Російські війська обстрілювали мирне населення з авіації, ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем "Град" та зенітно-ракетних комплексів С-300.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.