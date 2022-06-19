NYT: Втрати Росії на війні з Україною стають очевидними, але росіян це не хвилює

На державному телебаченні Росії про загиблих на війні з Україною згадують дуже рідко. Міністерство оборони РФ не говорить про втрати більше трьох місяців. А списки тих, хто помер в сусідній країні, які публікували локальні сайти, оголосили державною таємницею.

Але в соціальних мережах жахи війни все ж просочуються, - пише New York Times . Україна через канали в Telegram публікує фото загиблих ворогів, сподіваючись посилити невдоволення війною в Росії. Фото знищених російських позицій, як на узбережжі річки Сіверський Донець, де під час спроби її перетнути загинуло щонайменше 400 російських солдатів, натякають на масштаби насильства, яке коштує життя дуже великого кількості молодих чоловіків.

«Ви стоїте, ваші сльози навіть не течуть вже. Вода в тілі просто закінчилася», - сказав New York Times Алєксандр Кононов, чий брат помер при спробах російської армії окупувати український Маріуполь.

Він пригадує десятки чорних мішків з трупами, які він бачив просто на підлозі складу, перетвореного на військовий морг. Багато родичів російських солдатів тижнями або й навіть місяцями не знають, де їхні сини, чоловіки й брати. Вони живі чи вже мертві. Адвокати солдатів кажуть, що військова бюрократія Росії не була готова до на стільки великої кількості втрат у війні проти України. 25 березня Міноборони РФ повідомляло про загибель 1351 військового. І це був останній випадок, коли з’являлася така інформація. Західні чиновники кажуть, що зараз кількість загиблих в Україні росіян щонайменше в 10 разів більша.